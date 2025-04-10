Виктория Олейник: при оформлении полиса ОСАГО можно нарваться на мошенников

Гости программы «Детали» — заместитель начальника Южного ГУ Банка России Виктория Олейник, председатель Совета «Ассоциации страховых организаций Краснодарского края» Эдуард Гайдаенко, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

По итогам 2024 года Краснодарский край вышел на лидерские позиции по продаже полисов ОСАГО в стране. В регионе на начало 2025 года заключено около 2 млн договоров, что на 10% больше, чем в 2023. Из них 70% — это электронные полисы ОСАГО. Однако так было не всегда. Всего 4 года назад регион входил в антирейтинг по ОСАГО и находился в красной зоне. Что помогло изменить ситуацию и почему так важно оформлять полис ОСАГО — узнали в программе «Детали».