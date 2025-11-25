Logo
Виктория Нефедова: кикбоксинг развивают в районах Кубани

Виктория Нефедова: кикбоксинг развивают в районах Кубани
Гости программы «Детали» — главный тренер сборной Краснодарского края по кикбоксингу Александр Остапенко, чемпион России по кикбоксингу Ахлиман Мамедов, тренер по кикбоксингу СШОР №3 Сочи Армен Шахазизян, чемпион России по кикбоксингу Данила Тутаев.


Кубанские кикбоксеры — в числе лучших спортсменов России. Их определили в Дагестане. Там состоялся масштабный турнир — национальный чемпионат по кикбоксингу памяти первого российского чемпиона мира среди профессионалов на Северном Кавказе Али Порсукова. Поединки провели в шести дисциплинах. На кону были не только медали, но и места в сборной России, которая в следующем году выступит в Колумбии на чемпионате мира.

Наталья Клещева

