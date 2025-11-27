Виктория Меринюк: содержать детей обязаны оба родителя, даже если они в разводе

Гости программы «Детали» — юрист по семейным делам, медиатор, член Ассоциации юристов России Краснодарского регионального отделения Виктория Меринюк, старший инспектор отдела организации исполнительного производства ГУ ФССП России по Краснодарскому краю Татьяна Пустовая, многодетная мать Карина Степанова.



В России обсуждается введение фиксированного минимума по выплате алиментов, что может значительно упростить процесс их назначения и взыскания. Сейчас эта сумма определяется либо по соглашению родителей, либо через судебные разбирательства. Это часто приводит к спорам и задержкам, что негативно сказывается на благополучии детей, нуждающихся в финансовой поддержке.

Инициаторы нового законопроекта уверены, что введение фиксированной суммы алиментов сделает процесс более прозрачным и предсказуемым. Это позволит избежать ситуаций, когда один из родителей уклоняется от уплаты, находя лазейки в законодательстве.