Виктория Ерух: мы хотим, чтобы литература была доступна всем

Виктория Ерух: мы хотим, чтобы литература была доступна всем
Гости программы «Хорошее утро» — заслуженный деятель искусств, председатель Краснодарского регионального отделения Союза писателей России Светлана Макарова-Гриценко и специалист по связям с общественностью клуба молодых литераторов Кубани краевого отделения союза писателей России Виктория Ерух.

Гости рассказали об инклюзивном арт-проекте «Литературная нейромедиаплатформа «Гостеприимная Кубань», направленном на создание онлайн и офлайн пространства для людей с ограниченными возможностями по зрению и слуху, которые любят поэзию.

