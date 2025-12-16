Виктория Елкина: обращайте внимание на товарные этикетки

Гостья программы «Детали» — заместитель начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Виктория Елкина.



В России в самом разгаре закупка перед Новым годом. Многие эксперты советуют оправляться за праздничными товарами в начале декабря, а лучше — в ноябре. В это время в магазинах уже представлен широкий выбор новогодних позиций, но еще нет очередей.

Но не все продукты можно приобрести заранее. Самое главное купить качественную и безопасную продукцию. Как в этом помогут этикетки, рассказали в программе «Детали».