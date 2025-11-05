Виктория Чалая: грипп и другие ОРВИ опасны своими осложнениями

Гости программы «Детали» — врач-педиатр детской городской поликлиники №4 Виктория Чалая, врач-эпидемиолог ГБ № 2 Новороссийска Екатерина Авдеева, директор департамента по физической культуре и спорту Краснодара Борис Тихоненко, приверженец здорового образа жизни, житель станицы Новотитаровской Дмитрий Каримов.



Волна гриппа может накрыть регион уже осенью. Специалисты Института гриппа им. Смородинцева прогнозируют начало эпидемии в конце ноября. Пик заболеваемости ожидается в январе, после новогодних праздников. По оценкам экспертов, эпидемия будет умеренной.

Медики советуют жителям сделать прививку от гриппа, чтобы защитить себя от инфекции. Именно она является единственным эффективным способом защиты в начавшийся сезон гриппа. Ее рекомендуется сделать до начала подъема заболеваемости. Чем больше людей провакцинируется, тем меньше пострадают от эпидемии гриппа, говорят эксперты.

В «Деталях» поговорили о профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.