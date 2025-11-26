Виктория Бахтина: диспансеризация помогает выявлять пациентов с гепатитом

Гости программы «Детали» — главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Краснодарского края Виктория Бахтина, врач-гастроэнтеролог, гепатолог высшей категории многопрофильной клиники CL CLINIC, кандидат медицинских наук Наталья Збитнева, врач-инфекционист Крымской ЦРБ Карина Леонова.



В России разработан первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита C, который определяет наличие вируса за 25-30 минут, в отличие от 1,5-2 часов, необходимых для традиционных методов. Это не только быстрее, но и дешевле. Какие методики сейчас используют в системе минздрава региона — рассказали в «Деталях».