Виктор Очаковский: в походе главное — вопрос безопасности

Гости программы «Детали» — организатор горных путешествий Виктор Очаковский, руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев, председатель Северского районного отделения Русского географического общества Сергей Дубовик.



Названы самые популярные направления у российских туристов на эту весну. По данным бронирований одного из национальных туроператоров — на период с марта по май самые популярные направления путешествий по России и ближнему зарубежью такие: Кавказские Минеральные Воды, курорты Краснодарского края, Абхазия, Калининградская область, Москва и Подмосковье. Именно весной доля планирующих путешествие по России выросла в половину. Самым популярным городом для весенних каникул стал Сочи — на это направление было оформлено более 20% бронирований. Как правильно спланировать путешествие на выходные или более долгий поход — обсудили в «Деталях».