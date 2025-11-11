Виктор Назаров: у собак нет проблем, есть проблемы у хозяина

Гости программы «Детали» — кинолог, инструктор по дрессировке собак Виктор Назаров, депутат Государственной Думы Дмитрий Новиков, адвокат Краснодарской краевой коллегии, медиатор Кристина Шивидунова, куратор проекта о развитии культуры ответственного отношения к домашним животным «Дог-френдли Татарстан» Дарья Раек.



В России может появиться новый вид обязательного страхования, касающийся владельцев собак определенных пород. Депутаты выступили с инициативой ввести подобную меру, которая по своей сути напоминает ОСАГО для автомобилистов.

Суть предложения заключается в том, что хозяева собак, признанных потенциально опасными, будут обязаны оформить специальный страховой полис. Это сделано для того, чтобы в случае, если такое животное причинит вред человеку, пострадавший мог получить гарантированную компенсацию до 1 млн рублей. Если же животное повредит чужое имущество, компенсация составит до 200 тыс. рублей.