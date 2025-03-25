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Виктор Ковалев: кубанский рис успешно заменяет импорт на полках магазинов

Ссылка https://kuban24.tv/item/viktor-kovalev-kubanskij-ris-uspeshno-zamenyaet-import-na-polkah-magazinov
Виктор Ковалев: кубанский рис успешно заменяет импорт на полках магазинов
Видео канала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — заместитель директора Федерального научного центра риса Виктор Ковалев, генеральный директор ООО «КубРИС» Владимир Эмгрунт.

Кубанские аграрии готовятся приступить к севу риса, а для Краснодарского края и для всей России в целом это вторая по значимости зерновая культура.

Рисоводы обеспечены всем необходимым, в том числе удобрениями, семенами, топливом и современной техникой. Сейчас главное — проверка качества семян, их сортировка и очистка.

Каким сортам риса традиционно на Кубани отдают предпочтение, рассказали в «Деталях».

Автор: Юлия Сафронова

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