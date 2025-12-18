Виктор Бабков: в каждой песне, которая звучит на радио «Кубань», есть смысл

Гость программы «Хорошее утро» — главный редактор радиостанции «Кубань» Юрий Степанов и музыкальный редактор и бренд-войс радио «Кубань» Виктор Бабков.

В декабре на «Кубань 24» традиционно подводят итоги уходящего года. Радиостанция «Кубань» начала вещать в день рождения медиахолдинга — 1 декабря. В эфире гости рассказали о том, как прошли первые три недели вещания, что говорят слушатели и чего ждать в эфире в новом году.

