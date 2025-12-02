Виктор Анисимов: сотрудничество науки и бизнеса помогает в развитии технологий

Гости программы «Детали» — директор Кубанского научного фонда Виктор Анисимов, директор института ветеринарной медицины, зоотехнии и биотехнологии КубГАУ Анна Гнеуш, аспирант, научный сотрудник лаборатории фитосанитарного мониторинга агроэкосистем Федерального научного центра биологической защиты растений Ксения Гасиян, аспирант 3 курса КубГАУ Владимир Беляк.

В Екатерининском зале Кремля состоялся V Конгресс молодых ученых. На встрече присутствовал президент России. Владимир Путин отметил, что сотрудничество между государством, бизнесом и сообществом ученых призвано вместе добиваться максимального результата для развития современных технологий и в конечном итоге — для развития государства и экономики. Достойно представили главе государства научное сообщество региона и его вклад в развитие страны кубанские ученые.