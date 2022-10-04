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«Википедии» грозит штраф в размере 4 млн рублей за отказ удалить фейки о российской армии

Общество
04.10.2022 16:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/vikipedii-grozit-shtraf-v-razmere-4-mln-rublej-za-otkaz-udalit-fejki-o-rossijskoj-armii
«Википедии» грозит штраф в размере 4 млн рублей за отказ удалить фейки о российской армии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Компании Wikimedia Foundation грозит штраф за отказ удалить из «Википедии» информацию о спецоперации на Украине.

В суд поступил поступил протокол за неудаление статьи «За ненасильственное сопротивление гражданского населения Украины в ходе вторжения России» из «Википедии». Суд рассмотрит административное дело 18 октября. Максимальное наказание, которое грозит компании Wikimedia Foundation — это штраф в размере 4 млн рублей.

Весной этого года суд уже оштрафовал «Википедию» на 2 млн и 3 млн рублей за 5 статей, содержащих дезинформацию о действиях российской армии во время проведения спецоперации на Украине, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: Роскомнадзор потребовал удалить фейки о спецоперации на Украине с «Википедии».

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