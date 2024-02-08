Видеонаблюдение сделает пригородные остановки Краснодара безопаснее для детей

По поручению мэра Краснодара Евгения Наумова в городе развивается социально значимый цифровой проект «Мама рядом».

Проект «Мама рядом» действует как один из федеральных проектов «Цифровой России» и предназначен для удаленного родительского и общественного контроля за местами пребывания детей, остановками общественного транспорта в любое время суток с помощью цифровых решений.

В октябре прошлого года первую камеру в рамках проекта установили на конечной остановке школьных автобусов на пересечении улиц Абрикосовой и Геофизиков в станице Елизаветинской рядом с НСТ «Речник». По поручению мэра Краснодара Евгения Наумова, камеры установят и на других на пригородных конечных остановках общественного транспорта.

В Краснодаре пилотный проект охватывает уже пять остановок школьных автобусов: в НСТ «Речник», «Градостроитель», «Стекольщик», «Экспресс» и «Фруктовый». Также камеры установили в сквере в хуторе Ленина, сквере работников ЖКХ и ТЭК имени Суслова, в сквере «Изумрудный» и на Николаевском бульваре. Родители на сайте проекта в режиме онлайн могут видеть отправку и возвращение детей из школы.

По данным управления информационно-коммуникационных технологий и связи, проект оказался востребованным. Ежедневно фиксируют около 400 обращений к сервису и многократные в течение дня просмотры потокового видео с камер, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре родители смогут следить по сети за посадкой школьников в автобусы.