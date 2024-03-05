Ветераны СВО посетили завод по изготовлению БПЛА в Краснодаре

За последние два года предприятие запустило серийный выпуск военных дронов и в разы увеличило объемы производства.

Военнослужащие находятся в постоянном контакте с разработчиками – исходя из оперативной обстановки в зоне спецоперации, подсказывают им, как еще можно улучшить дроны. В зависимости от потребностей фронта, специалисты приступают к модернизации. Одна из последних новинок – универсальный аккумулятор.

«За БПЛА – будущее. Их нельзя сравнить с авиацией или с эффективностью авиации, но они выполняют главную задачу – берегут солдата и того, кто на земле. Искренне благодарен коллективу, руководителям и всем, кто здесь занимается этими беспилотниками. Как сказал президент, это гордость и герои, невидимые герои. Это предприятие очень важно, и оно должно поддерживаться государством», – отметил председатель Краснодарской краевой организации Героев России и Советского Союза, Герой России Виктор Маркелов.

Краснодарское предприятие в месяц выпускает полтысячи беспилотников. Благодаря государственной поддержке в недалеком будущем завод сможет нарастить производство в 2-3 раза. Сейчас в России на дроны делается большая ставка. В этом году специально для отрасли БПЛА Правительство РФ утвердило отдельный нацпроект. До 2030 года на развитие беспилотных авиасистем выделят почти 700 млрд рублей.

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