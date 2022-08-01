Ветерану Великой Отечественной войны Илье Немыкину из Лабинского района исполнилось 98 лет

Видео канала «Кубань 24»

Несмотря на свой возраст, фронтовик ведет активный образ жизни, охотно общается с молодежью и проводит «Уроки мужества».

Ветеран рассказал детям из лагеря станицы Упорной, что помогало солдатам поддерживать боевой дух на полях сражений.

«Он всем своим духом и всем своим великим сердцем показывал нам, что мы должны равняться на него и быть такими же, как все ветераны, которые прошли войну, и те, кто воевал на поле боя Великой Отечественной войны», — сказал учащийся средней школы № 6 из Лабинска Владимир Степаненко.

«Мы хотим сказать ему огромное спасибо за то, что благодаря ему и всем остальным солдатам, которые участвовали в Великой Отечественной войне, у нас мирное небо над головой», — поделилась учащаяся средней школы № 16 из станицы Каладжинской Анастасия Нестеркова.

Илья Немыкин родом из станицы Вознесенской. В армию его призвали в сентябре 1943 года. Мужчина прошел войну в составе гвардейского стрелкового полка 1-го Украинского фронта, принимал участие в освобождении Праги и Берлина. Он награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией».

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