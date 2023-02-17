Ветеранам Великой Отечественной войны в Геленджике выплатят по 500 тыс. рублей
Общество
17.02.2023 15:22
Об этом 17 января сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов в соцсетях.
Проект решения увеличения выплат утвердили депутаты на сессии гордумы. Единовременную выплату в 500 тыс. рублей получат участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица.
«В этом году исполняется 80 лет со дня освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. В юбилейный для региона год особенно важно еще больше внимания уделить участникам Великой Отечественной войны. Сегодня на территории нашего курорта проживает 14 участников ВОВ, приравненных к ним — 5 человек», — написал Алексей Богодистов в Telegram.
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