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Ветеранам Великой Отечественной войны в Геленджике выплатят по 500 тыс. рублей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/veteranam-velikoj-otechestvennoj-vojny-v-gelendzhike-vyplatyat-po-500-tys-rublej
Ветеранам Великой Отечественной войны в Геленджике выплатят по 500 тыс. рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом 17 января сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов в соцсетях.

Проект решения увеличения выплат утвердили депутаты на сессии гордумы. Единовременную выплату в 500 тыс. рублей получат участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица.

«В этом году исполняется 80 лет со дня освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. В юбилейный для региона год особенно важно еще больше внимания уделить участникам Великой Отечественной войны. Сегодня на территории нашего курорта проживает 14 участников ВОВ, приравненных к ним — 5 человек», — написал Алексей Богодистов в Telegram.

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