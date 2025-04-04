Ветеранам из Псебая присвоили звание «Почетный гражданин Мостовского района»

Нагрудные знаки из рук главы муниципалитета получили Владимир Швед и Таисия Шакулова. После небольшого концерта звучали фронтовые истории.

Вместе с сестрой Таисия Шакулова в 1942 году отправилась на фронт, оттуда обе вернулись с орденами и медалями. Мать сестер во время войны осталась дома с четырьмя сыновьями. Она рисковала всем, пытаясь спасти пленных чужих детей от нацистов.

«В сарае дырочка была, она подкармливала девочек, когда их держали в плену. К сожалению, этих девочек расстреляли», — рассказала внучка ветерана Великой Отечественной войны Таисии Шакуловой.

Таисия Шакулова вместе с 422 артиллерийской дивизией освобождала Кубань, прошла с боями Украину и Беларусь. Радиотелеграфисткой она добывала и передавала важные сведения для продвижения Красной армии. За время войны она чудом спаслась от гибели во время обстрела, а также помогла задержать двух немецких диверсантов, за что получила звание сержанта. Она до самого конца войны боялась только одного — попасть в плен.

В первые дни после возвращения домой она стала работать учителем в родном Псебае.

«На месте одноэтажного саманного здания, где 40 лет проработала учителем Таисия Константиновна — теперь просто частные дома. Новую школу построили через дорогу, когда учитель уже выходила на пенсию. Ее ученики, а потом их дети — теперь захаживают к ней в гости не только по праздникам, но и просто послушать боевые истории», — сообщила специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Юлия Чернышова.

«Она была очень строгая, но добродушная. Около нее всегда были дети. Она такие истории нам рассказывала, что каждый хотел совершить подвиг», — поделился бывший ученик Таисии Шакуловой — Анатолий Ладанов.

Среди медалей и орденов 101-летней Таисии Шакуловой теперь есть и нагрудный знак «Почетного гражданина Мостовского района», который вручил глава муниципалитета. Почетное звание присвоили и ветерану Владимиру Шведу.

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