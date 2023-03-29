Весной в Краснодаре посадят 10 тыс. деревьев и около тысячи кустарников

Озеленять город планируют в рамках акции «Краснодар — 10 тысяч деревьев». Весенний этап стартовал 29 марта.

«Экоакция проходит в Краснодаре уже пятый год подряд. В течение этого времени раздали более 90 тыс. саженцев», — рассказал директор МКУ «Центр озеленения и экологии» Евгений Вечерка.

Краевую столицу украсят такие деревья, как клены, декоративные яблони, ивы, тополя, катальпы. А среди кустарников во дворах окажутся красивоплодник, тамарикс, кариоптерис, гибискус.

Саженцы выделят общественным организациям и управляющим компаниям, депутатам городской Думы, а также администрациям внутригородских округов. Саженцы раздадут гражданам во время первого дня акции.

Кроме рассады, жителей ожидают детальные инструкции от специалистов по высадке саженцев, а также по уходу за растениями. Ответственность за жизнь зеленых насаждений несет посадивший.

Желающие поучаствовать в акции могут позвонить в администрацию внутригородского округа. Центральный округ: 8 (861) 267-96-28; Западный: 8 (861) 259-43-34; Карасунский: 8 (861) 231-26-66; Прикубанский: 8 (861) 226-38-05.

Координаторами экологического мероприятия по озеленению города выступили МКУ «Центр озеленения и экологии» и департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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