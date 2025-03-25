Вертолет МЧС эвакуировал троих лыжников со склона горы в Сочи

Спасательную операцию провели спасатели МЧС на склоне горного массива Аибга.

Трое лыжников выехали за пределы оборудованной трассы горнолыжного курорта. Из-за сложного рельефа фрирайдеры не смогли самостоятельно вернуться. Во время попытки спустить по заснеженному склону один из лыжников сломал голеностоп.

Пострадавшие находились в труднодоступном месте. На помощь лыжникам вылетел вертолет Ка-32 МЧС России со спасателями на борту. Спортсменов подняли на борт и доставили на базу спасательного отряда, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram.

Читайте также: 24 февраля на южном склоне горы Аибга в балке Глубокая лавина сошла на группу фрирайдеров. Лавина снесла одного из лыжников. Несмотря на сложные погодные условия, специалисты спасательных служб пешком добирались к двум попавшим под лавину мужчинам. Утром 25 февраля спасатели нашли двоих фрирайдеров и вывели их в безопасное место. Сначала сноубордисты сами искали своего приятеля при помощи лавинных датчиков, копали снег. Но потом рядом с ними сошла еще одна лавина. Оставаться внизу было опасно. Поэтому мужчины начали подниматься на хребет. Судьба третьего лыжника, попавшего под лавину, остается неизвестной.

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