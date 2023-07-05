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Вернувшимся в Россию из-за рубежа яхтам не хватает стоянок в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vernuvshimsya-iz-za-rubezha-yahtam-ne-hvataet-stoyanok-v-sochi?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Вернувшимся в Россию из-за рубежа яхтам не хватает стоянок в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

Такая же проблема коснулась и еще одного приморского города — Санкт-Петербурга.

Владельцы «парковок» для маломерных морских судов, завяляют, что места закончились до конца лета. Только на Азово-Черноморском побережье дефицит мест для яхт сейчас составляет коло 10 тыс. штук.

Эксперты отмечают, что причины такой ситуации — слабое развитие индустрии и приток российских яхт из Европы и других частей света на фоне антироссийских санкций.

Как подчеркнули аналитики Российского союза туриндустрии, в России наблюдается рост интереса к яхтингу, а до пандемии каждый год на яхте выезжали за границу порядка 200 тыс. россиян. Так, РФ занимает второе место в мире по покупке яхт после США, сообщает «РБК».

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