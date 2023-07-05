Вернувшимся в Россию из-за рубежа яхтам не хватает стоянок в Сочи
Такая же проблема коснулась и еще одного приморского города — Санкт-Петербурга.
Владельцы «парковок» для маломерных морских судов, завяляют, что места закончились до конца лета. Только на Азово-Черноморском побережье дефицит мест для яхт сейчас составляет коло 10 тыс. штук.
Эксперты отмечают, что причины такой ситуации — слабое развитие индустрии и приток российских яхт из Европы и других частей света на фоне антироссийских санкций.
Как подчеркнули аналитики Российского союза туриндустрии, в России наблюдается рост интереса к яхтингу, а до пандемии каждый год на яхте выезжали за границу порядка 200 тыс. россиян. Так, РФ занимает второе место в мире по покупке яхт после США, сообщает «РБК».
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