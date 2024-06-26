Верховый суд РФ пояснил, когда водитель может покинуть место ДТП

Водитель авто может покинуть место аварии в том случае, если пострадавшему в ДТП нужна срочная медицинская помощь и нет другого способа его эвакуации, например, на попутном транспорте или на «скорой».

Об этом сообщил РБК со ссылкой на дополнения в постановлении пленума Верховного суда от 2008 года.

Также нарушением не считается, если водитель не смог вернуться на место аварии «после доставления пострадавшего в лечебное учреждение при наличии объективной возможности возвратиться».

В Верховном суде уточнили, что, если водитель покинул место аварии, осознавая, что он оставил пострадавшего в опасности (то есть с травмами), то его действия подпадают под статьи 264 УК РФ и 125 УК об оставлении места ДТП, сообщает 360.ru.

Ранее Верховный суд разрешал уезжать водителю, если пострадала только его машина.

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