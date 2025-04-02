Вера Богунова: приняли участие в нацпроектах на общую сумму более 92 млн рублей

Гости программы «Детали» — начальник управления образования Кущевского района Вера Богунова, директор СОШ № 1 станицы Кущевской Ирина Карякина, начальник управления культуры Кущевского района Елена Рябчевская, заместитель главного врача Кущевской ЦРБ по медицинской части Павел Борозенец.





В этом выпуске «Дня Кущевского района» «Детали» посетили соцобъекты муниципалитета. За последние пять лет Кущевский район привлек более 176 млн рублей инвестиций в рамках нацпроектов. Средства направили на восстановление парков, ремонты больниц, строительство дорог, спортивных сооружений.

«Детали» побывали в современной СОШ № 1 — одной из «Точек Роста», киновидеоцентре «Дружба», где достойно решили вопросы посетителей с ОВЗ, а также в ЦРБ, где при поддержке краевой власти был открыт современный сосудистый центр.