Вениамин Кондратьев выступил на Всероссийском газомоторном форуме в Сочи

В Сочи сегодня весь день обсуждали основы развития рынка газомоторного топлива. В городе-курорте прошел V Всероссийский газомоторный форум.

В пленарном заседании приняли участие специальный представитель президента России по взаимодействию с форумом стран экспортеров газа Виктор Зубков, полпред президента Владимир Устинов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Выбор региона в качестве площадки для встречи не случаен, отметил Виктор Зубков.



«За 10 лет с нуля построили 900 заправок на метане. Несколько лет назад можно было слышать, что заправиться негде, сейчас таких разговоров нет. Мы работаем во всех регионах страны», — говорит специальный представитель президента РФ по взаимодействию с форумом стран-экспортеров газа, председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков.

«Приняли концепцию развития рынка газомоторного топлива до 2035 года. Это ускорит формирование новой отрасли экономики и внесет вклад в экологическую обстановку, также это повышение качества жизни», — отмечает полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

Вопросы сохранения экологии для Кубани как для курортного и аграрного региона всегда были и остаются в приоритете. Потому использование экономически выгодного и экологически чистого природного газа приходит как основное решение задачи по сохранению природы родной земли, уверен глава края.

«Мы аграрный регион, у нас должна быть экологически чистая продукция. Мы исходим из того, что экологичность сегодня выходит на первый план. Я уверен, что газомоторное топливо — это тот подход, который способствует решению проблемы экологии», — подчеркивает Кондратьев.

Кроме самих курортных городов, на территории края расположены три заповедника — Кавказский биосферный, Утриш и Сочинский национальный парк. Также еще десять природных заказников и сотни мест притяжения туристов — Кипарисовое озеро, водопады, дольмены и многое другое. Ежегодно посмотреть на кубанские красоты приезжают миллионы туристов, в том числе на своих автомобилях. Нагрузка на дорожно-транспортную сеть региона колоссальная, но она не должна сказываться на богатствах края, подчеркнул губернатор.

«На Кубани в летний период в 12 раз превышалась нагрузка автотранспорта на дорогу. Рады любому отдыхающему, но экологию мы должны сегодня сохранять. При том качестве дорог, которые становятся только лучше, транспорта будет больше», — говорит глава региона.

Среди таких мер поддержки для бизнеса — предоставление инвесторам земли под строительство газовых заправок в аренду без торгов. Кубанская земля — ценный ресурс, однако в крае понимают, что для развития газомоторной отрасли нужны площади. Кроме того, с 2022 года на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов компенсируют затраты на перевод общественного транспорта и коммунальной техники на природный газ.

«С 2019 года мы начали создавать газозаправочную инфраструктуру. За последние 6 лет мы построили 29 заправок, сегодня в крае 41 заправка. В регионе чуть более 5 тыс. автобусов, из них 1,1 тыс. — на метане. Нужно двигаться к тому, чтобы общественный транспорт был на газомоторном топливе, как и сельхозтехника», — рассказывает губернатор.

Краснодарский край в числе лидеров газомоторного рынка России. В тандеме с «Газпром газомоторное топливо» появилась идея строительства первого на Кубани завода по сжижению природного газа. В рамках форума его запуску дали торжественный старт. Первая линия комплекса позволит вырабатывать около 1,5 тонны горючего в час.

