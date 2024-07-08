Вениамин Кондратьев: выросшие в многодетных семьях дети чувствуют все по-особому

В День семьи, любви и верности в Краснодаре прошло награждение 16 супружеских пар, у которых 10 и более детей. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий вручили 15 семьям медали за «Родительскую доблесть», одной — Орден Славы.

В числе награжденных — Владимир и Татьяна Петренко. Супруги вместе уже 31 год, у них 10 детей: самому старшему — 13 лет, младшему — 5. По словам главы семьи, в воспитании нет секретов — начинать нужно с себя.

«Яблоко от яблони далеко не падает. И наши дети на нас похожи, и мы стараемся быть такими, чтобы и они были такими, как мы хотим», — объясняет многодетный отец Владимир Петренко.

«В многодетной семье никогда не чувствуешь себя одиноким. Дом всегда полон людей. Если у тебя трудности, ты придешь домой — и тебе всегда кто-то поможет», — добавляет многодетная мать Дарья Петренко.

Глава региона поздравил супругов Петренко с праздником. Вениамин Кондратьев отметил, что семья — главная опора в жизни человека, а большая семья — основа страны.

«В основе государства — общество, а в основе общества — семья. Семья должна быть большой, потому что в них много любви и много верности. Сохраняйте эту любовь, сохраняйте верность друг другу, сохраняйте свои семьи. Берегите друг друга и любите — в этом сила ваших больших семей», — говорит губернатор Краснодарского края.

В праздник многодетные семьи поздравил и митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий. Он вручил каждой икону святых Петра и Февронии и напомнил, что именно семья помогает справляться с трудностями и добиваться успехов.

«Хочу поздравить с праздником Петра и Февронии. Есть и глубокие мысли, которые связаны с самой сутью. Когда я был еще молодым иеромонахом, у нас была одна прихожанка, ей было, наверное, 75 лет. Она мне сказала, что все жалуются на маленькие пенсии, отсутствие работы, а у нее 6 детей и 24 внука, а значит, у нее есть все. Мы надеемся, что для нашего общества семья будет ориентиром», — отмечает митрополит.

Глава Кубани также пожелал, чтобы многодетных семей в крае с каждым годом становилось больше.

«Что такое многодетная семья? Это когда всегда кто-то рядом, когда готовы прийти на помощь. Сидящие сегодня в зале мальчишки и девчонки — они счастливые. Дети, выросшие в многодетных семьях, все по-особому чувствуют. В первую очередь они создают комфорт для тех, кто рядом, для своих братишек и сестренок, а потом уже для себя. И они друг о друге заботятся. В этом и заключается богатство многодетных семей и России, и Кубани», — добавляет Кондратьев.

Торжественная часть завершилась концертом, на котором выступили сами родители и дети.