Вениамин Кондратьев встретился с руководством «Почты России»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Стороны обсудили реализацию поручения президента РФ — с этого года Кубань принимает участие в программе модернизации сельских отделений.

В 82 офисах не только устанавливают новую мебель, но и переоснащают их технически. Во многих новых офисах жители региона смогут получить дополнительные государственные и муниципальные услуги, при этом не ехать в районные центры. Губернатор отметил — региональные власти готовы оказать содействие в реализации программы обновления. Как считает Вениамин Кондратьев, это напрямую влияет на повышение качества жизни на селе.

«Что такое «Почта России» для людей, особенно для сельских жителей? Если есть почта, значит есть жизнь. Если уходит почтовое отделение, уходит и жизнь. Почтовое отделение — такой же социальный объект, как и школа, детский сад, поликлиника. Сегодня я благодарен вам за спектр услуг, которые сегодня «Почта России» оказывает. Мы не должны потерять ни одно сельское почтовое отделение. Это очень важно для сохранения жизни, в том числе на селе такого огромного агропромышленного края», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В прошлом году президент поручил отремонтировать сельские отделения по всей стране. Спасибо огромное вашей команде, которая нам помогает в ежеминутном режиме. И я бы хотел отметить тот факт, что для людей, которые приходят в отделение на селе, это не только оказываемые услуги, но и часть жизни», — сказал заместитель генерального директора «Почты России» по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти Сергей Говорун.

Кроме того, в крае планируют открыть логистический центр «Почты России». Запуск позволит сократить сроки доставки. Сейчас в регионе больше 900 отделений, в них работают свыше 10 тыс. сотрудников.