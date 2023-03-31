Вениамин Кондратьев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Армении

Встреча губернатора Краснодарского края и посла Республики Армения в РФ прошла 31 марта в преддверии международного проекта «Дни Армении», который проведут с 1 по 4 апреля в Сочи.

Вениамин Кондратьев и Вагаршак Арутюнян обсудили вопросы сотрудничества.

«Мы открыты к взаимодействию во всех ключевых сферах и готовы активно развивать торгово-экономические отношения между нашими странами. Для этого важно поддерживать предпринимателей, которые налаживают бизнес и расширяют связи. У кубанских предприятий хороший опыт работы с армянскими коллегами. Торговый оборот между Кубанью и республикой вырос в 1,5 раза. У нас в крае емкий рынок, и мы можем реализовать на территории Армении еще больше своей продукции», — сообщил Вениамин Кондратьев.

В свою очередь посол отметил, что новым поводом к разностороннему сотрудничеству стал проект «Дни Армении».

«Наши традиционные мероприятия начинаются в Сочи, мы подготовили интересную программу для участников. Надеюсь, что в будущем сможем побывать и в других городах. На Кубани одна из самых больших наших общин в России – сегодня ваш регион своим домом считают более 340 тыс. армян», — отметил Арутюнян.

По его словам, сохранение диаспоры – один из аспектов развития отношений между странами, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чрезвычайный и полномочный посол Армении в России посетил Краснодар.