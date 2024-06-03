Вениамин Кондратьев: все дети талантливы и уникальны

В первый день лета Краснодарский край вместе со всей страной отметил День защиты детей. Центром праздника стал Парк имени 30-летия Победы в Краснодаре.

Там развернули десятки интерактивных площадок с мастер-классами, играми, а также спортивные секции и медийный кластер. Губернатор Вениамин Кондратьев посетил все площадки и поздравил детей с праздником и пообщаться с ребятами, их родителями, и теми, кто организовал мероприятия.

На одной из площадок дети провели время с пользой: играли и одновременно изучали правила дорожного движения вместе с учителями и сотрудниками госавтоинспекции.

«Сколько бы вы в школе не объясняли, не учили вместе с детьми правила дорожного движения, если родители сами не будут соблюдать их, то и дети этого делать не будут. Только показав собственный пример, можно стать для ребенка ориентиром, и он будет соблюдать правила дорожного движения», — отмечает глава региона.

На празднике была и фотовыставка, посвященная тем, кто сейчас далеко от своих детей, — бойцам СВО. Ребята из Кубанского союза молодежи даже изготовили буклеты, где описаны подвиги солдат. Свой проект они назвали «Наши герои».

Неподалеку разместили и другие площадки для детей: на одной можно было стать химиком, на другой — освоить новый танец, на третьей, организованной журналистами края, — почувствовать себя телезвездой. Вениамин Кондратьев, обращаясь к детям, отметил, что каждый талантливый ребенок сможет освоить профессию журналиста и стать ценным кадром для телевизионных и печатных СМИ.

«Важно, чтобы вы здесь побыли не просто так, а каждый что-то для себя почерпнули. Это нужно для вашего будущего. Например, журналисты — это важная составляющая нашей жизни. Они новости не создают, но доносят все до нас с учетом собственного мнения. Кто-то здесь из вас может стать стоящим журналистом», — говорит губернатор.

Рядом со СМИ находится спортивный кластер: там играют в гандбол и занимаются самбисты. Возможность поучаствовать в соревнованиях для кого-то может стать стартом в титулованной спортивной карьере, подчеркнул глава региона. Главное сейчас — дать мальчишкам и девчонкам возможность попробовать свои силы, а дальше они сами решат, какое место спорт будет занимать в их жизни.

Неподалеку расположились шахматисты: своим примером ребята показывают, как увлекает эта интеллектуальная игра, и как многому она учит.

Во Дворце спорта «Олимп» развернули еще один масштабный детский праздник. На него приехали сотни детей из всех уголков края.

«Прежде чем поздравить вас с праздником детства, хочу поздравить с началом каникул. Впереди три месяца беззаботной жизни, три месяца солнца, три месяца без уроков и домашних заданий, и — самое главное — это три месяца, проведенные со своими семьями. Желаю вам просто отдохнуть и насладиться детством. Сколько бы вам лет не было, хочу еще вам пожелать — не торопитесь взрослеть», — говорит Вениамин Кондратьев.

Он также отметил, что каждый ребенок уникален и талантлив. Они и танцуют, и рисуют, и поют, показывают спортивные и художественные таланты. Важно, чтобы дети и дальше развивали свои способности, а также росли здоровыми.

«В этом зале — все очень разные. Ваша непохожесть друг на друга является вашим украшением, в вашей непохожести вы удивительны. Каждый из вас талантлив и уникален. Хочу вам пожелать, чтобы вы состоялись в жизни, стали успешными, раскрыли свой талант. Ваш успех — это успех края и всей страны. Идите к своей мечте, не предавайте ее и не отказывайтесь от нее», — добавил глава Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев благодарил и родителей, и педагогов, которые трудолюбиво и ответственно помогает своим детям добиваться успехов в учебе. Таких ребят в регионе 25: они в течение года были лучшими в учебе, спорте, искусстве, волонтерстве, и стали победителями краевого конкурса «Стань первым во славу Кубани!».