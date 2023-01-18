Вениамин Кондратьев: важно, чтобы качество новых дорог на Кубани было высочайшее

Масштабные задачи по развитию транспортной сети края губернатор 18 января обсудил с президентом Союза дорожников Кубани Александром Карпенко.

Предприятия, которые входят в это объединение, ежегодно ремонтируют и строят более 500 км дорог регионального и местного значения. Среди крупных проектов — строительство Яблоновского моста и обход Тимашевска. На «Прямой линии» жители края задавали и вопросы о расширении Западного обхода, работы планируют начать в 2024 году.

«Союз дорожников Кубани — это объединение, куда входит 57 ведущих наших автодорожных предприятий, которые сегодня реконструируют, строят, ремонтируют дороги Краснодарского края. Я хотел бы в первую очередь отметить ведущие дорожные стройки, о которых мне задавали вопрос в прямом эфире. Это Яблоновский мост, Западный обход Краснодара. Сегодня очень важно, чтобы качество было высочайшее, сохранить традицию комфортных дорог в нашем крае. Учитывая, что вместе с вами нужно будет отремонтировать, реконструировать и построить около 500 км новых дорог. Это очень большой объем», — акцентировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Такая оценка дорожников Кубани очень важна. Это социально направленные организации. Кроме тех объектов, которые назвали, хотел бы еще назвать такие объекты социально значимые для жителей Краснодарского края, как обход Тимашевска, обход Ленинградской, дорога Чемес — Дагомыс. Это те объекты, которые позволят жителям Кубани добираться до места работы, отдыха быстрее, и мы очень много делаем, в том числе для России. Вкладывая сюда средства дорожного фонда Кубани», — сказал президент Союза дорожников Кубани Александр Карпенко.

Со своей стороны региональные власти направляют колоссальные средства на содержание, ремонт и строительство дорог. В этом году объем дорожного фонда края составил более 45 млрд рублей. Как отметил Вениамин Кондратьев, важно, чтобы результаты были заметны как в крупных городах Кубани, так и в сельской местности.

«Важно, чтобы дороги Краснодарского края делали дорожные предприятия Кубани. Это важная составляющая и для жителей края, которые работают в дорожных организациях края. Они строят дороги сами для себя. Они сами же по ним будут ездить. А те, кто к нам приезжают — мы не против этих компаний, которые тоже поучаствуют в торгах, конкурсах. Для них это способ заработать», — сказал губернатор.

«В свою очередь и органы власти, в лице Минтранса, благодарны каждому строителю, организации Союза дорожников Кубани — это тот союз, и те люди, в которых мы уверены, так как все будет выполнено в срок и качественно», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев.

Вениамин Кондратьев поблагодарил Союз дорожников Кубани за строительство военно-патриотического центра имени генерала Виктора Казанцева. Работы идут в том числе за счет добровольных пожертвований членов объединения.