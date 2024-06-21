Вениамин Кондратьев: торговые ряды не украшают набережные курортов Кубани

В Краснодарском крае с начала года демонтировали больше 150 незаконных торговых точек. О результатах работы 21 июня отчитались губернатору: Вениамин Кондратьев провел совещание, на котором обсудили размещение нестационарных торговых объектов.

Одно из самых популярных мест, где размещают такие точки — набережные курортов. Побережье региона должно быть свободным, как сейчас в Ейске, отметил глава Кубани. Чтобы так было везде, Кондратьев велел главам муниципалитетов контролировать ситуацию на побережье.

Так, краевая рабочая группа с началом высокого сезона ежедневно мониторит обстановку в курортных городах. В результате выездов с начала года в регионе демонтировали больше 150 незаконных объектов, больше всего — в Сочи, Геленджике, Анапе, Туапсинском и Темрюкском районах, а также в Краснодаре.

«У нас есть полное понимание всей существующей сети. Также мы осуществляем постоянный мониторинг появляющихся незаконных объектов. Так, за прошлый год мы демонтировали порядка 150 объектов. План сегодняшнего года — демонтировать 170. Наша работа — постоянный мониторинг, который мы не будем останавливать ни на один день», — говорит глава Краснодара Евгений Наумов.

«В том году мы демонтировали 218 объектов. Нам удалось найти общий язык бизнесменами, которые добровольно демонтировали 22 объекта», — рассказывает глава Геленджика Алексей Богодистов.

На Кубани действует схема, согласно которой можно законно установить торговые палатки и павильоны. Таких в регионе уже порядка 8 тыс. Муниципалитеты получают до 400 млн рублей в свою казну от их размещения.

«В этом году демонтировано семь незаконных НТО, запланировано демонтировать еще 43, и 31 являются предметом судебного разбирательства. Мероприятия по демонтажу незаконно размещенных временных сооружений на территории Туапсинского района производятся на регулярной основе», — сообщает глава Туапсинского района Сергей Бойко.

Некоторые устанавливают свои ларьки на землях, которые отвели под благоустройство или ярмарки. Чтобы такого больше не было, краевое законодательство внесло соответствующие поправки.

«Обязательно должна быть схема этой ярмарки. Нужно расписывать требования к торговому месту, чтобы при огромном желании нельзя было поставить ларек вместо ярмарки. Мы, если видим на курортной территории какие-то скопления объектов, то запрашиваем информацию, смотрим договоры, начинаем судебно-претензионную работу», — отмечает руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.

Вениамин Кондратьев отметил, что нельзя портить облик курортов края торговыми рядами.

«Набережные края — это не торговый ряд Вишняковского рынка. Надо уважать все курорты и не допускать появления торговых рядов на набережных, которые являются нашей визитной карточкой. Ряды не являются украшением наших курортных городов», — добавил он.

Глава региона отметил, что контроль за незаконными павильонами должен стать систематическим.