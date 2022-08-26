Вениамин Кондратьев стал участником встречи «Культурный код Кубани»

Вениамин Кондратьев стал участником встречи «Культурный код Кубани»

Министр просвещения России и губернатор Краснодарского края 27 августа посетили Всероссийский детский центр «Орленок». Сергей Кравцов и Вениамин Кондратьев стали участниками встречи «Культурный код Кубани».

Они пообщались с активистами Российского движения школьников и артистами фестиваля «Хрустальные звездочки». «Орлята» задавали гостям разные вопросы. В том числе, коснулись темы школьного образования. Глава Минпросвещения рассказал, что сейчас в учебных заведениях, в том числе и в Краснодарском крае, вводят новую должность — советник директора по воспитательной работе.

«Советники — это молодые, в основном закончившие педагогические университет студенты. Есть школы, в которых нет ничего, с точки зрения возможностей. Допустим, у сельской школы нет возможности каждый день организовывать походы в театры, на выставки. А советники таким образом организовывают деятельность, чтобы заинтересовать ребят. Это общение с другими школами, различные игры, интерактивы», — сказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Разговор также шел о сохранении культурных традиций региона. Дети интересовались — как современные технологии влияют на культурную сферу края и какие события приобщают к ней молодежь. Вениамин Кондратьев отметил, что именно через культуру поколения передают свой накопленный опыт.

«Предки жили в нашей, российской культуре. В наших традициях и вере. Важно сегодня не предать своих предков, чтобы ваши потомки не предали вас. Нужно сохранить их принципы жизни. Вы современные, но вы и есть носители нашей культуры. Ни в коем случае нельзя от нее отказываться. Если вы отказываетесь от своей культуры, значит, вы предаете своих прапрадедушек и своих прапрабабушек», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В течение смены в «Орленке» школьники знакомились с разными регионами России и создавали проекты сохранения объектов культурного наследия. Изучали народные игры, песни и танцы. Свои номера дети представят 27 августа на гала-концерте «Широкая душа».