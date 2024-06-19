Вениамин Кондратьев рассказал о семье актеров Мосоловых из Краснодара

О творческой семье Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал в соцсетях 19 июня в рамках проекта #СчастливаяСемьяКубани.

По словам губернатора, будущие супруги Алексей и Алла познакомились, будучи студентами в КГИК. С 2010 года Мосоловы выступают на сцене Краснодарского театра драмы, а 12 лет назад Алексей стал сооснователем «Одного театра», сформировав оригинальный репертуар. В постановках Алексей и режиссер, и актер. Во всех проектах его всегда поддерживает жена, актриса Алла. Первым был спектакль «Параллели», где супруги играли вместе.

Глава региона отметил, что семья Мосоловых своим творчеством и образом жизни демонстрируют, что главные ценности ― это взаимопонимание, уважение и дружная семья.

«Они воспитывают троих детей, старшие уже принимают участие в спектаклях вместе с родителями. Алла говорит, чем ближе интересы, тем дружнее семья», ― написал Кондратьев в Telegram.

Губернатор призвал жителей Краснодарского края принять участие в проекте #СчастливаяСемьяКубани и рассказать о своей семье. Самые интересные истории будут опубликованы в соцсетях Вениамина Кондратьева. Чтобы поучаствовать, нужно прислать свою истории и фотографии семьи на почту Istoriya93@yandex.ru.

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