Вениамин Кондратьев рассказал о достопримечательностях Славянского района
Губернатор Кубани продолжил серию постов в соцсетях, посвященных туристическим достопримечательностям региона, под хештегом #МаршрутыКубани.
«Славянский район – уникальный и самобытный уголок, расположенный в западной части Краснодарского края. Он славится обилием лиманов, которые отлично подойдут для охотников и рыболовов, а также своими песчано-ракушечными пляжами Азовского побережья», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.
Глава региона добавил, что в Славянске-на-Кубани есть красивые памятники истории и архитектурные сооружения, а на территории района находится природный заказник «Приазовский».
В своем посте губернатор также рассказал о:
- памятнике участникам похода Таманской Красной Армии, построенном в 1923 году;
- набережной реки Протоки;
- Свято-Успенском храме;
- Северном парке;
- доме купца Луки Мазепы, построенном в 1913 году;
- вейк-парке в хуторе Майевском;
- побережье Азовского моря;
- памятниках военной истории.
Более подробную информацию о каждой из достопримечательностей Славянского района можно узнать по ссылке.
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