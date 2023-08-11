Вениамин Кондратьев рассказал о достопримечательностях Славянского района

Губернатор Кубани продолжил серию постов в соцсетях, посвященных туристическим достопримечательностям региона, под хештегом #МаршрутыКубани.

«Славянский район – уникальный и самобытный уголок, расположенный в западной части Краснодарского края. Он славится обилием лиманов, которые отлично подойдут для охотников и рыболовов, а также своими песчано-ракушечными пляжами Азовского побережья», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Глава региона добавил, что в Славянске-на-Кубани есть красивые памятники истории и архитектурные сооружения, а на территории района находится природный заказник «Приазовский».

В своем посте губернатор также рассказал о:

памятнике участникам похода Таманской Красной Армии, построенном в 1923 году;

набережной реки Протоки;

Свято-Успенском храме;

Северном парке;

доме купца Луки Мазепы, построенном в 1913 году;

вейк-парке в хуторе Майевском;

побережье Азовского моря;

памятниках военной истории.

Более подробную информацию о каждой из достопримечательностей Славянского района можно узнать по ссылке.

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