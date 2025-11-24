Вениамин Кондратьев проведет «Прямую линию» на телеканале «Кубань 24»

Трансляция с губернатором начнется 5 декабря в 12:00. Глава региона проведет ее в эфире телеканала «Кубань 24».

Как говорят организаторы линии, такой формат для кубанцев возможность лично обратиться к губернатору со своими вопросами и проблемами, а главе региона он помогает лучше узнать, что беспокоит жителей края. Принимать обращения, которые рассмотрят на прямой линии, специалисты начнут уже с 25 ноября.



Жители Кубани могут задать свои вопросы тремя способами. Первый — при помощи телефона Центра обработки сообщений администрации Краснодарского края: 8 (861) 268-60-44. Второй способ — написать в чат-бот мессенджера Max «Вопрос губернатору Краснодарского края» — @direct_line_krasnodar_krai_bot, а третий — через портал «Госуслуги».

В этом году «Прямая линия» пройдет уже в пятый раз. В 2024 году был установлен рекорд по длительности: более 4,5 часов. Тогда еще до начала эфира, который состоялся 4 декабря, в адрес губернатора поступило более 10 тыс. обращений из разных населенных пунктов региона — от небольших сел и хуторов до крупных городов. Они не прекращались весь эфир. Окончательная цифра составила более 11 тыс. Вопросы касались различных сфер. Большинство из них — на тему ЖКХ, дорог, благоустройства, социальной поддержки и другие.

Ни одно обращение к главе региона не остается без внимания. Жители края получают возможность оперативно решить проблемы. И таких примеров не мало. Например, в прошлом году житель Краснодара обратился с просьбой отремонтировать Тургеневский мост. В 2025-м началась его реконструкция.

Задавали кубанцы и личные вопросы. Жительница станицы Полтавской попросила для соседа электровелосипед. Глава региона исполнил ее желание. Подарок нашел своего обладателя. Многодетной матери Марии Герасимовой из Краснодара губернатор подарил моющий пылесос, который попросили ее дети.

Есть случаи, когда вопрос решается до завершения прямого эфира. Так, дом многодетной семьи в Калининском районе подключили к газопроводу. Уже через час после обращения приехали специалисты и провели голубое топливо. До этого проблему не могли решить несколько лет.

Оперативно помогли и жителям Архипо-Осиповки. Они пожаловались на отсутствие общественного транспорта. Даже пенсионеры были вынуждены ездить на такси. По поручению главы региона — автобус запустили уже в конце февраля.

