Вениамин Кондратьев принял участие в стратегической сессии Правительства России

Сессию провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На ней обсудили социально-экономическое развитие федеральных округов страны.

Председатель кабмина напомнил, что для выполнения поручений президента по повышению качества жизни людей в регионах 2,5 года назад ввели институт кураторов территорий. Куратором Южного федерального округа назначили вице-премьера Марата Хуснуллина.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по итогам стратегической сессии Правительства отметил, что регион демонстрирует уверенный рост практически во всех сферах экономики.

«В 2023 году рост экономики края составил 103%, объем ВРП — 4 трлн рублей. Наибольший рост показали такие отрасли, как промышленность, транспорт и торговля», — сказал Кондратьев.

Глава регионе добавил, что развития экономика важен каждый инвестиционный проект. Сейчас на Кубани в реализуют свыше 500 крупных проектов на общую сумму 2,9 трлн рублей. Они помогут создать в регионе более 100 тыс. новых рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.