Вениамин Кондратьев поздравил жителей Краснодарского края с Новым 2024 годом

Новогоднее обращение Губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева опубликовано в его Telegram-канале.

«Дорогие земляки! Считанные часы остаются до Нового 2024 года.

Провожая уходящий год, мы по традиции благодарим его, вспоминаем его яркие события, оцениваем личные успехи в жизни, на работе или в учебе. А я искренне хочу поблагодарить вас, дорогие земляки, за трудолюбие, за ваши инициативы, за единодушную сплоченность в этот ответственный для нашего края и нашей страны период.

Каждый из вас своими достижениями в уходящем году сделал наш Краснодарский край еще сильнее. В этом году мы с вами укрепили экономику, построили десятки новых школ и детских садов, открыли движение по важным автомобильным дорогам, обновили сотни парков и скверов.

В тяжелых погодных условиях в битве за урожай наши аграрии вышли победителями! Край вновь подтвердил статус гаранта продовольственной безопасности России. Наши курорты приняли рекордные 18 млн туристов. Страна в очередной раз убедилась — нашему гостеприимству нет границ.

Промышленники Краснодарского края развивали производство, осваивали новые направления. Благодаря их труду мы сегодня гордо называем наш Краснодарский край не только житницей и здравницей, но и кузницей Юга России.

Конечно, успехи региона, достижения в образовании и медицине невозможно представить без наших педагогов и врачей. Спасибо вам, наши дорогие учителя, медицинские работники, за ваш труд, за ваши бессонные ночи. Низкий вам за это поклон.

2023 год показал — ничто не способно остановить развитие нашего Краснодарского края. И даже самые масштабные и беспрецедентные санкции ничтожны перед нашим единством, верой в собственные силы и свое Отечество. Не сомневаюсь, под бой новогодних курантов в каждом доме прозвучит главный тост: за здоровье наших бойцов, всех, кто уже вернулся из зоны специальной военной операции, и кто сейчас находится в окопах за сотни километров от родного дома. За мир на российской земле.

Дорогие друзья, пусть наступающий 2024 год для каждого из нас будет щедрым на хорошие события и свершения. Пусть наша жизнь и жизнь всех, кого мы любим и ценим, будет наполнена уверенностью в завтрашнем дне, новыми целями и достижениями, яркими эмоциями, мечтами и, конечно, простым человеческим счастьем.

С Новым годом, дорогие друзья! С Новым годом, наш любимый Краснодарский край!»