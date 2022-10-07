Вениамин Кондратьев поздравил Владимира Путина с 70-летним юбилеем

Фото пресс-службы президента РФ

Президент России Владимир Путин отмечает юбилей 7 октября. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил президента с этим событием в соцсетях.

«От себя лично и от всех жителей Кубани поздравляю с 70-летием главу государства. Благодаря ему наша страна укрепила свое влияние на мировой арене. Под руководством Владимира Владимировича Россия восстанавливает историческую справедливость, борется с неонацизмом и терроризмом», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава Кубани напомнил, что президент инициировал в стране реализацию национальных проектов. Благодаря этому в крае появились новые больницы, школы, детские сады и дороги.

Кондратьев пожелал Путину крепкого здоровья, сил и неиссякаемой энергии.

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