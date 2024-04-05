Вениамин Кондратьев поздравил с вековым юбилеем ветерана из Новороссийска

Ветерану Великой Отечественной войны Лидии Савиной из Новороссийска 5 апреля исполнилось 100 лет.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что Лидия Савина в свои 17 лет жила в военные годы в Ленинграде, где во время блокады от голода и болезни умерли ее отец и мать. Брат погиб на фронте.

C 1942 года и до полного освобождения Ленинграда Савина служила в составе батальона противовоздушной обороны. После войны она вышла замуж за военного моряка, у них родились двое детей. Сейчас у нее два внука и четыре правнука.

Лидию Савину наградили Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и «За оборону Ленинграда».

«От всей души поздравляю Лидию Васильевну с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, мира и благополучия», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

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