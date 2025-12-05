Вениамин Кондратьев поздравил кубанцев с Днем добровольца

В России 5 декабря отмечают День добровольца (волонтера). С поздравлениями и словами благодарности к кубанским добровольцам обратился губернатор Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что в крае постоянно растет число тех, кто безвозмездно помогает другим. В регионе одно из самых больших в стране добровольческих движений.

«В этом году мы в очередной раз убедились в силе и единстве наших добровольцев. Тех, кто просто делает добро. Искренне и бескорыстно, по зову души — потому что иначе не может. Тысячи людей помогали в ликвидации последствий разлива мазута в Черном море, очищая наше побережье. Так же слаженно они действуют и в решении других задач: оказывают помощь людям в трудных ситуациях, ветеранам, нашим защитникам Отечества и их семьям», — подчеркнул губернатор.

Он также поблагодарил тех, кто собирает и отправляет гуманитарные грузы в Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области.

«Дорогие друзья, ценим каждого из вас. Ваш труд важен для края и страны. Желаю здоровья, сил, благополучия и дальнейших успехов!» — обратился к добровольцам Кондратьев в своем Telegram-канале.

