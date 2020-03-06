Вениамин Кондратьев поздравил кубанских женщин с 8 Марта
К поздравлениям присоединились губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель Законодательного собрания Юрий Бурлачко. Глава Кубани поблагодарил всех женщин края за то, что они наполняют мир теплотой, заботой и красотой.
«Для нас Международный женский день — очень волнительный праздник с самого раннего детства. В этот день мы хотим выразить особую признательность, благодарность и теплоту нашим бабушкам, мамам, сестрам, женам и дочкам. Великое счастье, что у нас есть женщины, что они всегда рядом, даже когда между нами большие расстояния. Вы всегда готовы выслушать, помочь, подсказать, понять и подбодрить», — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«За каждым успешным мужчиной стоит любовь женщины, ведь ваша поддержка дает силы», — отметил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.
Особые слова прозвучали в адрес тех женщин, которые в годы Великой Отечественной войны наравне с мужчинами встали на защиту Родины. В тылу они стойко переносили все тяготы и лишения, трудились и растили детей. Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко лично вручили им памятные медали к 75-летию Победы.
Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, смотрите на телеканале «Кубань 24» 8 марта в 19:00 и 9 марта в 12:15.
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