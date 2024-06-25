Вениамин Кондратьев посетил благотворительную организацию Тимашевского района

Глава Кубани во время рабочей поездки в Тимашевский район посетил вместе с вице-губернаторами Анной Миньковой и Александром Топаловым производственные цеха благотворительной организации «Помогаем вместе».

«В Тимашевском районе живут неравнодушные люди. Конечно, военнослужащие обеспечены всем необходимым. Но то, что делаете вы, — бесценно. Благодарен вам за участие. Для победы сегодня работает не только промышленность, но и жены, матери — все мы вместе», — сказал Вениамин Кондратьев.

В здании организации в двух помещениях налажено швейное производство. Там работают волонтеры, среди которых есть и пенсионеры, и студенты местного техникума, и школьники. Они шьют 20 позиций разных изделий — от спальных мешков и термобелья до маскировочных халатов. По заявкам подразделений, где служат военнослужащие и добровольцы из Тимашевского района, они также изготавливают маскировку.

Всего в районе действует 12 филиалов по плетению сетей, они расположены на базе частных домовладений, храмов, школ, музеев, домов культуры.

Старт «Помогаем вместе» дал краевой конкурс, который прошел в 2023 год. В нем организация стала победителем и получила более 430 тыс. рублей.

«Взяли грант, купили швейные машины. Инвестор помог приобрести парогенератор. Руководит пошивочным цехом мама бойца. Мы объединили большую команду, много людей помогает. Из остатков ткани шьем подушки для бойцов. Зимой шили носки флисовые. Термобелье тестировала лично — выдерживает десятиградусный мороз», – рассказала руководитель благотворительной организации «Помогаем вместе» Анастасия Ирхина.

Волонтеры поддерживают не только бойцов СВО, но и их семьи. Также они собирают для людей, прибывших из ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей гуманитарную помощь: игрушки, обувь, книги, мебель, технику.

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