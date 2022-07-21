Вениамин Кондратьев поручил ускорить строительство газопровода в Отрадненском районе

Фото пресс-службы Краснодарского края

Глава Кубани 21 июля провел прием граждан по поручению президента РФ Владимира Путина. Одна из жительниц станицы Удобной попросила помочь в газификации домов в населенном пункте.

Для газификации по улицам Восточной, Базарной, Кавказской, Горной и Крестьянской в станице построят распределительный газопровод и газорегуляторный пункт. Работы профинансируют с привлечением средств краевого бюджета.

«Сегодня уровень газификации в крае — 87 %. И у нас есть все возможности создавать комфортные условия на селе. В том числе, благодаря президентской программе. Люди ждут от нас конкретных результатов. Значит, мы должны сделать все, чтобы их достичь. Завершить строительство газопровода необходимо до 2023 года», — поручил Вениамин Кондратьев министру ТЭК и ЖКХ края Андрею Прошунину.

С вопросом обеспечения коммунальными сетями обратилась к губернатору жительница хутора Белого Темрюкского района. По ее словам, единственные источники воды в районе улиц Садовой, Полевой, Молодежной, Пушкина и Луговой — скважины во дворах. Жители недовольны качеством воды. Летом есть перебои с подачей. При этом большая часть хутора имеет централизованное водоснабжение.

«Я как станичный житель понимаю проблему. Без централизованного водоснабжения, качественной питьевой воды без ограничений подачи ни о каком комфорте не может быть речи. Стоимость строительства водопровода в хуторе — 6,5 млн рублей, мы выделим деньги в качестве субсидии муниципалитету. Такая работа должна вестись в крае на системной основе», — сказал Вениамин Кондратьев.

Глава Темрюкского района Федор Бабенков заявил, что для обеспечения нормативным водоснабжением домов проблемной части населенного пункта в июле 2023 году достроят водопровод.

Совместно с главой края в приеме граждан также участвовал врио главного федерального инспектора по Краснодарскому краю Евгений Гулиев, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Отрадненском районе достроят два объекта газоснабжения до конца года.