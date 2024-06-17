Вениамин Кондратьев и Сергей Кравцов проверили работу ВДЦ «Орленок»

Губернатор Краснодарского края провел во Всероссийском детском центре «Орленок» встречу с министром просвещения РФ. Делегации показали работу лагеря, его оснащение, тематические смены. Участники Летних юнармейских игр запомнят эту смену на всю жизнь, уверен губернатор.

Один из проектов ребят — выставка экспонатов, которые изготовили студенты СУЗов. На ней представили окопные свечи, маскировочные сети и другие предметы, которые направляются в зону СВО.

Сергей Кравцов поблагодарил руководство региона за широкую программу патриотического воспитания детей. Глава региона отметил, что такие возможности краю дали федеральные образовательные программы.

«Орленок» стал площадкой для обсуждения перспектив строительства и капитального ремонта образовательных объектов края. Министр просвещения отметил темпы возведения школ и детских садов в регионе. Вениамин Кондратьев в свою очередь поблагодарил Сергея Кравцова за участие в масштабной образовательной стройке края, и рассказал об объектах, которые еще предстоит возвести.

Особое внимание губернатор уделил вопросу подготовки кадров для флагманских Отраслей региона — АПК и туризма. Для этого в техникумах и колледжах будет расширена программа «Профессионалитет». Кондратьев отметил, что актуальным навыкам для ведущих Отраслей региона уже обучаются почти 3 тыс. студентов по 21 одной профессии. А в сентябре этого года планируется прием в программу еще больше 2 тыс. ребят.