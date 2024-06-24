Вениамин Кондратьев: главное достижение ЦГХ — сохраненные жизни и здоровье людей

Ежегодно в Центре грудной хирургии Краснодарского края проводят 13 тыс. операций, и большая часть из них — высокотехнологичные. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Благодаря работе этого передового учреждения на базе первой Краевой клинической больницы жителям региона доступны современная диагностика и лечение любых патологий сердца и легких. Среди них — открытые операции на сердце по мировым стандартам, спасение новорожденных с пороком сердца и даже пересадка органов. Центр объединил передовые технологии, новейшее оборудование и более тысячи лучших специалистов по кардиохирургии, кардиологии и торакальной хирургии», — поделился глава региона.

Он добавил, что сейчас Центр объединяет в себе 10 отделений с 400 койками стационара. В учреждении бесплатно оказывают весь спектр спецпомощи. Всего за 22 года там спасли более 320 тыс. пациентов, проконсультировали — более 3,4 млн.

«Самое главное достижение — сохраненные жизни, здоровье и уверенность в завтрашнем дне», — отметил Вениамин Кондратьев.

Сердечно-сосудистая хирургия остается одним из самых востребованных профилей высокотехнологичной медицинской помощи. ККБ № 1 с Центром грудной хирургии в составе — одно из 22 учреждений Кубани, где оказывают ВМП.

Сейчас ЦГХ является одним из ведущих в стране по диагностике и лечению сложнейших сердечно-сосудистых заболеваний. Также там действует Региональный сосудистый центр, есть собственная аптека и клинико-диагностическая лаборатория.

В Краснодарском крае по нацпроекту «Здравоохранение» реализуют программу «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»: в регионе создали 13 сосудистых центров и 6 первичных сосудистых отделений, где оказывают высокотехнологичную помощь пациентам, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.