Велосипедную «Мегалавину» решили спустить с горы на Красной Поляне

Гонка пройдет по трассам восточного сектора курорта Красная Поляна 25 июня. Старт в 11:30.

Гонка «Мегалавина» — это массовый скоростной спуск велосипедистов по горнолыжным трассам восточного сектора с большим перепадом высот. Главная цель соревнования — популяризация маунтинбайка.

В этом году спортивное мероприятие пройдет в новом формате «Охота на лис». Его суть заключается в том, что несколько сильнейших гонщиков, стартовавших с задержкой, должны попытаться догнать общую группу участников. Задача последних — оказаться на финише быстрее профи.

Соревнование стартует на Поляне 2200 и финиширует на отметке 580 м, на выезде из центрального сектора байк-парка. Длина трассы составляет 11 км, а перепад высот — 1 тыс. 600 м. Время лидера — от 25 до 30 минут, а средняя продолжительность гонки — 40 минут.

На мероприятие приглашаются мужчины и женщины от 16 лет. Регистрация на участие в заезде начнется в 9:00. Подъем на старт трассы Поляну 2200 пройдет в 10:00. Награждение участников гонки состоится на Поляне 540 в 14:00.

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