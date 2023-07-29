Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Велоночь впервые проведут в Тбилисском районе

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/velonoch-vpervye-provedut-v-tbilisskom-rajone
Велоночь впервые проведут в Тбилисском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Заезд по станице Тбилисской организуют вечером 29 июля. На финише участников ждет обширная программа с просмотром кино под открытым небом.

Заезд стартует в 19:00 часов от Вечного огня. Участники будут двигаться через улицы Первомайскую и Новую. Финальной точкой станет стадион «Чемпион». 

«Кубань — один из лидеров по развитию массового спорта в стране. Систематически занимаются физической культурой более 61% жителей региона. В муниципалитетах также проводим различные мероприятия, в том числе нового формата. В этом году впервые стартовал конкурс «Zа здоровый образ жизни». Участие в нем уже приняли порядка 10 тыс. человек», — рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

По словам министра спорта Кубани Серафима Тимченко, сейчас в районах хорошая динамика в вопросе проведения различных физкультурно-спортивных мероприятий. Во многих проходят различные забеги, фестивали и марафоны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. 

Читайте также: велосипедную «Мегалавину» спустили с горы на Красной Поляне.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 июля
Увеличение губ: кому нельзя и возможные последствия
Увеличение губ: кому нельзя и возможные последствия
Пять способов занять детей на взрослом застолье
Пять способов занять детей на взрослом застолье
Незаметная гангрена: хирург рассказал о первых симптомах гибели тканей
Незаметная гангрена: хирург рассказал о первых симптомах гибели тканей
Вишня: чем полезна и сколько можно есть без вреда для здоровья
Вишня: чем полезна и сколько можно есть без вреда для здоровья
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях