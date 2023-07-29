Велоночь впервые проведут в Тбилисском районе

Заезд по станице Тбилисской организуют вечером 29 июля. На финише участников ждет обширная программа с просмотром кино под открытым небом.

Заезд стартует в 19:00 часов от Вечного огня. Участники будут двигаться через улицы Первомайскую и Новую. Финальной точкой станет стадион «Чемпион».

«Кубань — один из лидеров по развитию массового спорта в стране. Систематически занимаются физической культурой более 61% жителей региона. В муниципалитетах также проводим различные мероприятия, в том числе нового формата. В этом году впервые стартовал конкурс «Zа здоровый образ жизни». Участие в нем уже приняли порядка 10 тыс. человек», — рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

По словам министра спорта Кубани Серафима Тимченко, сейчас в районах хорошая динамика в вопросе проведения различных физкультурно-спортивных мероприятий. Во многих проходят различные забеги, фестивали и марафоны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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