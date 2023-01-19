Вел себя неадекватно и оказал сопротивление полиции: пьяного дебошира задержали в Краснодаре

Инцидент произошел 19 января на территории ЖК «Дыхание» на улице Летчика Позднякова.

По словам очевидцев, мужчина вел себя агрессивно, громко и нецензурно ругался и стучал по припаркованным автомобилям.

На место вызвали полицейских. Видеозапись момента задержания опубликовали в соцсетях жители соседнего дома.

«Мужчина оказал сопротивление, пытался вырваться. Предположительно он находился в состоянии опьянения. На него завели протокол за мелкое хулиганство. В настоящее время он находится в камере административно задержанных. Суд состоится завтра», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

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