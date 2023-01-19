Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Вел себя неадекватно и оказал сопротивление полиции: пьяного дебошира задержали в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vel-sebya-neadekvatno-i-okazal-soprotivlenie-politsii-pyanogo-deboshira-zaderzhali-v-krasnodare
Вел себя неадекватно и оказал сопротивление полиции: пьяного дебошира задержали в Краснодаре
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Инцидент произошел 19 января на территории ЖК «Дыхание» на улице Летчика Позднякова.

По словам очевидцев, мужчина вел себя агрессивно, громко и нецензурно ругался и стучал по припаркованным автомобилям.

На место вызвали полицейских. Видеозапись момента задержания опубликовали в соцсетях жители соседнего дома.

«Мужчина оказал сопротивление, пытался вырваться. Предположительно он находился в состоянии опьянения. На него завели протокол за мелкое хулиганство. В настоящее время он находится в камере административно задержанных. Суд состоится завтра», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Читайте также: неизвестные устроили дебош в доме на улице Ковалева в Краснодаре.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Обращение Путина по теме СВО: в расписании президента на 18 января нет официальных выступлений
Обращение Путина по теме СВО: в расписании президента на 18 января нет официальных выступлений
Евгений Пригожин заявил, что YouTube в России будет закрыт в ближайшее время
Евгений Пригожин заявил, что YouTube в России будет закрыт в ближайшее время
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Где в Краснодарском крае можно искупаться на Крещение
Где в Краснодарском крае можно искупаться на Крещение
Водитель грузовика погиб при столкновении с припаркованными машинами под Краснодаром
Водитель грузовика погиб при столкновении с припаркованными машинами под Краснодаром
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
  2. Вместо крещенских морозов +19 °С: на Кубани 19 января сохранится аномальное тепло
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. Где в Краснодарском крае можно искупаться на Крещение
  5. Сохранить кинотеатр: капремонт «Болгарии» в Краснодаре оценивается в 130 млн рублей
  6. Строительство нового Федоровского гидроузла планируют завершить в 2025 году
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях