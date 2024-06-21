Ведущая «Кубань 24» Ивлева победила в конкурсе «Вместе в цифровое будущее»

Ведущая телеканала «Кубань 24» Татьяна Ивлева заняла 1 место в XIII всероссийском конкурсе региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который проводит ПАО «Ростелеком».

Конкурс посвятили инновационным сервисам и технологическим трендам. Всего на него поступило более 1,5 тыс. работ от журналистов со всей России.

На церемонии награждения в Москве Татьяне Ивлевой вручили диплом за первое место в номинации «Телевидение и видеоконтент в СМИ». В сентябре победителей ждет поездка на космодром Байконур.

Победившую в конкурсе программу можно увидеть на канале «Кубань 24: ДОК». Ее посвятили тем, кто трудится на ниве цифровизации сельского хозяйства Кубани. Проект рассказывает о технологиях и гаджетах, которые уже работают в «цифровом поле»: роботизированных фермах, агродронах, автопилотах и цифровых метеостанциях.

Читайте также: благотворительный марафон «Все для Победы» провели на телеканале «Кубань 24».