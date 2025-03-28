«Ведомости»: рисоводы Кубани опасаются нехватки воды для засева в 2025 году

В Краснодарском крае ситуация с обеспеченностью сельхозпроизводителей водой оценивается как напряженная, сообщил на пресс-конференции председатель совета Национального рисового союза (НРС) Игорь Лобач.

По его словам, на сегодняшний день в разных зонах Кубани на 30 % меньше влаги в метровом слое, чем в 2024 году.

Игорь Лобач отметил, что набор воды в Краснодарском водохранилище идет на уровне засушливого 2020 года. По состоянию на январь там было 736 млн куб. м. В аналогичном периоде прошлого года показатель был равен почти 1,6 млрд.

При этом к 28 марта 2025 года в водохранилище набрали уже 1,4 млрд куб. м.

Представитель НРС добавил, что до 10 апреля водохранилище может набрать 1,5 млрд куб. м, и после этой даты будут решать вопрос о площади засева рисом в текущем году. Пока рисоводы ориентируются на 117 тыс. га. Для такой площади требуется 1,8 млрд куб. м, пишет газета «Ведомости Юг».

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