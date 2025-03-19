Вечный огонь зажгли в хуторе Песчаном благодаря «Газпрому»

По всей стране проходит акция «Храним огонь Победы». Почти 2 тыс. мемориалов Великой Отечественной войны подключены к сетевому газу по поручению президента страны. Торжественная церемония зажжения Вечного огня, посвященная 80-летию победы, прошла в хуторе Песчаном. На нее пригласили ветеранов и участников СВО, семьи погибших героев, представителей власти и школьников.

Мемориал в хуторе Песчаный посвящен погибшим в годы Великой Отечественной войны. Почти 260 имен павших воинов Тбилисского района высечено на памятных плитах.

«Сегодня здесь на этом мероприятии присутствуют их наследники, которые продолжают дело своих дедов, прадедов, продолжают защищать нашу Родину. По всей стране подключаются Вечные огни, мемориальные комплексы переходят на постоянное горение», — отмечает генеральный директор «Газпром газораспределение Краснодар», «Газпром межрегионгаз Краснодар» Геннадий Нараев.

Это уже второй мемориал на Кубани за этот год, который перевели на постоянное горение благодаря компании «Газпром газораспределение Краснодар». Церемонию провели в рамках всероссийской акции «Храним огонь Победы» при поддержке «Газпрома». В прошлом году специалисты компании подключили к сетевому газу 23 мемориала. Всего на Кубани уже более 130 памятников военной истории газифицированы.

«Дрожь пробивает, такие слова говорили, такие выступления были подготовлены, такие люди к нам приехали. На наше поселение маленькое обратили внимание и зажгли Вечный огонь, очень-очень приятно, мы довольны», — рассказывает жительница хутора Песчаный Наталья Гонтарь.

Патриотическое воспитание молодежи играет не менее важную роль в таких мероприятиях. По словам участника СВО Романа Бабаева, важно сохранять преемственность поколений, знать и помнить героев.

«Вечный огонь теперь действительно вечный. Для детей очень важно смотреть на ветеранов, которые в свое время отдали силы для того, чтобы сохранить целостность этого государства», — говорит участник СВО Роман Бабаев.

В завершении церемонии гости возложили цветы в память о погибших. К 9 Мая компания планирует подключить к голубому топливу еще около 20 мемориалов.

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